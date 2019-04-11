На первом общегородском субботнике в Твери планируется убрать 17 территорий
В Твери начался сезон масштабных субботников. 9 апреля на уборку в парке Победы вышли около 500 человек: волонтёры, школьники, студенты, члены общественных организаций. Мероприятие было приурочено к Рейду труда и памяти и посвящено 100-летию первого субботника.
Тверичане смогли собрали порядка 40 кубометров мусора.
Общегородские массовые субботники начнутся уже в эту субботу, 13 апреля, в 10:00. Принять участие сможет каждый желающий.
13 апреля планируется убрать 17 территорий во всех районах города.
Центральный район:
1. Берег реки Тьмаки (напротив гимназии №6 и ТГМУ)
2. Берег реки Тьмаки (напротив дома № 8 на Тверской площади и №№ 1-1г на Свободном переулку)
3. Берег реки Тьмаки от дома № 1, корп. 1 на проспекте Чайковского до станции юннатов.
Пролетарский район:
1. Двор Пролетарки (откосы Тьмаки);
2. Бульвар Ногина (берег Волги);
3. вдоль дороги по Старицкому шоссе;
4. разворотное кольцо на улице Республиканской;
5. Пролетарская набережная вдоль Тьмаки.
Московский район:
1. и 2. Улица Склизкова, Промышленный проезд вдоль Хлебного ручья от школы-интерната № 2 по Зеленому проезду и по улице Склизкова;
3. Улица Склизкова от магазина «Метро»;
4. Территория у санатория «Бобачевская роща»;
5. Территория вдоль Промышленного проезда;
6. Зеленая зона по Зеленому проезду.
Заволжский район:
1. Поселок Сахарово;
2. Роща на улице Артюхиной;
3. Зеленая зона реки Волга (в районе Восточного моста).
ИСТОЧНИК KP.RU