2019-04-11T08:42:07+03:00
Общество

На первом общегородском субботнике в Твери планируется убрать 17 территорий

Уборка начнется 13 апреля в 10:00
Виктория ФОМИНА
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Инвентарь всем желающим выдадут на местеИнвентарь всем желающим выдадут на местеФото: Ольга Крыльцова
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В Твери начался сезон масштабных субботников. 9 апреля на уборку в парке Победы вышли около 500 человек: волонтёры, школьники, студенты, члены общественных организаций. Мероприятие было приурочено к Рейду труда и памяти и посвящено 100-летию первого субботника.

Тверичане смогли собрали порядка 40 кубометров мусора.

Общегородские массовые субботники начнутся уже в эту субботу, 13 апреля, в 10:00. Принять участие сможет каждый желающий.

13 апреля планируется убрать 17 территорий во всех районах города.

Центральный район:

1. Берег реки Тьмаки (напротив гимназии №6 и ТГМУ)

2. Берег реки Тьмаки (напротив дома № 8 на Тверской площади и №№ 1-1г на Свободном переулку)

3. Берег реки Тьмаки от дома № 1, корп. 1 на проспекте Чайковского до станции юннатов.

Пролетарский район:

1. Двор Пролетарки (откосы Тьмаки);

2. Бульвар Ногина (берег Волги);

3. вдоль дороги по Старицкому шоссе;

4. разворотное кольцо на улице Республиканской;

5. Пролетарская набережная вдоль Тьмаки.

Московский район:

1. и 2. Улица Склизкова, Промышленный проезд вдоль Хлебного ручья от школы-интерната № 2 по Зеленому проезду и по улице Склизкова;

3. Улица Склизкова от магазина «Метро»;

4. Территория у санатория «Бобачевская роща»;

5. Территория вдоль Промышленного проезда;

6. Зеленая зона по Зеленому проезду.

Заволжский район:

1. Поселок Сахарово;

2. Роща на улице Артюхиной;

3. Зеленая зона реки Волга (в районе Восточного моста).

ИСТОЧНИК KP.RU

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