2019-04-11T08:13:43+03:00
Общество

Реорганизация образовательных учреждений Твери: школа №1 станет начальным звеном лицея, а школа №5 переедет

Нововведения направлены на оптимизацию системы управления школами
Виктория ФОМИНА
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У Тверского лицея появится начальная школаУ Тверского лицея появится начальная школаФото: Сергей МОРКОВКИН
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Ранее в Твери было принято решение о реорганизации двух муниципальных общеобразовательных учреждений. Школа №5 присоединится к школе № 38, а начальную школу № 1 объединят с «Тверским лицеем».

В администрации Твери уточнили, что объединение учреждений связано с оптимизацией системы управления объектами образования, а также с сокращением расходов на содержание административно-хозяйственного аппарата школ. Реорганизация не должна отразиться на учениках и педагогах.

Так, начальная школа №1 будет и дальше работать в своем здании, только получит статус начального звена «Тверского лицея». Ранее начальной школы у этого учреждения не было.

Поскольку здание школы №5 несколько лет назад было закрыто на ремонт, ученики занимались в помещениях школы №3. Теперь часть занятий планируется перенести в школу №38. Однако передислокация классов и их формирование будет производиться, исходя из того, в какое из зданий удобнее добираться детям.

Реорганизацию учреждений образования планируется завершить до 31 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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