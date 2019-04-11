Реорганизация образовательных учреждений Твери: школа №1 станет начальным звеном лицея, а школа №5 переедет
Ранее в Твери было принято решение о реорганизации двух муниципальных общеобразовательных учреждений. Школа №5 присоединится к школе № 38, а начальную школу № 1 объединят с «Тверским лицеем».
В администрации Твери уточнили, что объединение учреждений связано с оптимизацией системы управления объектами образования, а также с сокращением расходов на содержание административно-хозяйственного аппарата школ. Реорганизация не должна отразиться на учениках и педагогах.
Так, начальная школа №1 будет и дальше работать в своем здании, только получит статус начального звена «Тверского лицея». Ранее начальной школы у этого учреждения не было.
Поскольку здание школы №5 несколько лет назад было закрыто на ремонт, ученики занимались в помещениях школы №3. Теперь часть занятий планируется перенести в школу №38. Однако передислокация классов и их формирование будет производиться, исходя из того, в какое из зданий удобнее добираться детям.
Реорганизацию учреждений образования планируется завершить до 31 декабря 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU