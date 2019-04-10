2019-04-10T23:29:54+03:00
Звезды

Театр-студия «Премьер» в Твери покажет известный мюзикл

Спектакль пройдет последний раз в этом сезоне
Ирина ТАРАСОВА
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12 апреля в ставшем популярным театре-студии «Премьер» состоится показ мюзикла «История Мартена Герра» на музыку Андрея Корякова. Сюжет постановки основан на реальной истории, произошедшей во Франции в XVI веке и ставшей известной благодаря ставшему ее свидетелем философу Мишелю де Монтеню. Позже, уже в XIX веке, ее использовал в своем произведении знаменитый Александр Дюма-отец.

Главный герой – Мартен Герр – в юном возрасте женился на любимой девушке. После 10 лет семейного счастья он был вынужден покинуть свою родину и пошел на войну. Вернувшийся после нескольких лет скитаний Мартен был с радостью встречен женой и родственниками. Но через некоторое время пошли слухи, что вместо настоящего Герра в деревню вернулся самозванец… Любовь, верность и предательство, простодушие и коварство, милосердие и жестокость – вот темы, которые затрагивает эта постановка.

Начало спектакля в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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