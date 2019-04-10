Очередная «Библионочь» пройдет в Твери

10 Апр 23:07 2019-04-10T23:07:13+03:00

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19 апреля Тверь присоединится к уже ставшей традиционной акции «Библионочь», которая проводится ежегодно во всех городах России на протяжении 8 лет. Тема мероприятий, которые состоятся в областной библиотеке имени А.М. Горького – «Весь мир – театр!». Сотрудники библиотеки подготовили для посетителей интересную программу «В книжных декорациях».

Планируются также встречи с театральными актерами и режиссерами, различные викторины, конкурсы и мастер-классы. Не забыты и юные читатели, которые смогут увидеть программу «Библиосумерки». В прошлые годы среди читателей стали популярны такие акции, как «Ночь возвращенной книги» и «Запишись в библиотеку ночью!», которые состоятся и в этот раз. Смогут книголюбы посетить и книгохранилище библиотеки. Экскурсия по нему будет включать в себя элементы квеста.

Начало мероприятий в 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU