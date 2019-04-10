В Твери выступит хоровой коллектив из Костромы

10 Апр 22:48 2019-04-10T22:48:51+03:00

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16 апреля в Тверской филармонии пройдет выступление Академического камерного хора Государственной филармонии Костромской области. Созданный в 2004 году, коллектив под руководством Алексея Мелькова стал хорошо известен не только в своем регионе, но и за его пределами. Хор участвовал в нескольких проектах Московского театра «Новая опера», в частности, в постановках таких спектаклей, как «Борис Годунов», «Хованщина» и «Князь Игорь».

Костромской хор является постоянным участником различных музыкальных фестивалей и конкурсов – как всероссийских, так и международных. На многих из них он стал победителем или лауреатом. География гастрольных поездок коллектива весьма обширна и охватывает многие города России и других стран. На концерте в Твери впервые в нашем городе будет исполнена оратория «Страсти по Матфею», написанная митрополитом Иларионом (Алфеевым).

Начало концерта в 18:30.

ИСТОЧНИК KP.RU