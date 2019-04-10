Двух тяжелобольных пациентов за один день перевёз вертолёт санавиации из области в Тверь

СЕГОДНЯ 20:54 2019-04-10T20:54:30+03:00

Обоим больным в этот же день была оказана высокотехнологичная медицинская помощь

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9 апреля сразу два санитарных рейса совершила авиамедицинская реанимационная бригада отделения экстренной и планово-консультативной помощи областной больницы - сообщает региональный минздрав.

В 12:10 вертолёт санавиации вылетел в Бежецкую центральную районную больницу для эвакуации тяжелобольного 42-летнего мужчины. Пациента передали нейрохирургам областной больницы в 15:00.

И уже через 27 минут экипаж вертолёта с бригадой медиков вылетел в Удомлю: в экстренной помощи нуждалась тяжелобольная пожилая женщина. Пациентку доставили кардиологам областной больницы в шесть часов вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU