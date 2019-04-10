Двух тяжелобольных пациентов за один день перевёз вертолёт санавиации из области в Тверь
Обоим больным в этот же день была оказана высокотехнологичная медицинская помощь
Вертолёт тверской санитарной авиации. Фото: ПТО
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9 апреля сразу два санитарных рейса совершила авиамедицинская реанимационная бригада отделения экстренной и планово-консультативной помощи областной больницы - сообщает региональный минздрав.
В 12:10 вертолёт санавиации вылетел в Бежецкую центральную районную больницу для эвакуации тяжелобольного 42-летнего мужчины. Пациента передали нейрохирургам областной больницы в 15:00.
И уже через 27 минут экипаж вертолёта с бригадой медиков вылетел в Удомлю: в экстренной помощи нуждалась тяжелобольная пожилая женщина. Пациентку доставили кардиологам областной больницы в шесть часов вечера.
ИСТОЧНИК KP.RU