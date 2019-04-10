2019-04-10T19:33:44+03:00
Происшествия

Рецидивист через окно влез в квартиру в Тверской области и похитил золотые украшения

Злоумышленника задержали по горячим следам
Виктория ФОМИНА
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Забрал мужчина украшения на 32 тысячи рублейЗабрал мужчина украшения на 32 тысячи рублейФото: Анна КОЛГАНОВА
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43-летняя жительница деревни Ручьи Конаковского района Тверской области сообщила полицейским о краже. Из ее квартиры днем украли золотые украшения на 32 тысячи рублей. Вор смог проникнуть в жилье через окно.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские опросили соседей, а эксперты изъяли следы и улики.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника удалось установить по горячим следам. Им оказался 35-летний ранее судимый безработный местный житель, - сообщили в УМВД России по Тверской области.

Мужчину задержали. В содеянном он сознался. В его отношении было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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