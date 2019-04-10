2019-04-10T18:04:59+03:00
Общество

Следователи СК проверяют, почему изношенный на 70% дом на Ремесленном проезде Твери до сих пор не расселили

В доме, где есть сквозные дыры на улицу, живут люди
Виктория ФОМИНА
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Следователи СК организовали проведение процессуальной проверкиСледователи СК организовали проведение процессуальной проверкиФото: Мария ЛЕНЦ
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Следователи СК проверяют информацию о разрушении двухэтажного дома по Ремесленному проезду в Твери. Здание строилось в 1955 году без фундамента как временное общежитие для строителей.

Несмотря на то, что дом находится в плачевном состоянии, в нем до сих пор живут люди. В настоящее время в доме есть сквозные дыры на улицу, прогнили деревянные перекрытия, стены и полы. Для того, чтобы не обвалился второй этаж, коммунальщики сделали деревянные подпорки.

Жильцы рискуют своими жизнями каждую минуту и боятся заходить в комнаты. Они неоднократно обращались во все инстанции с просьбой признать дом аварийным. Но, несмотря на износ практически в 70 %, расселять его не стали.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что организовано проведение процессуальной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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