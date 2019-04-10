Следователи СК проверяют, почему изношенный на 70% дом на Ремесленном проезде Твери до сих пор не расселили
Следователи СК проверяют информацию о разрушении двухэтажного дома по Ремесленному проезду в Твери. Здание строилось в 1955 году без фундамента как временное общежитие для строителей.
Несмотря на то, что дом находится в плачевном состоянии, в нем до сих пор живут люди. В настоящее время в доме есть сквозные дыры на улицу, прогнили деревянные перекрытия, стены и полы. Для того, чтобы не обвалился второй этаж, коммунальщики сделали деревянные подпорки.
Жильцы рискуют своими жизнями каждую минуту и боятся заходить в комнаты. Они неоднократно обращались во все инстанции с просьбой признать дом аварийным. Но, несмотря на износ практически в 70 %, расселять его не стали.
В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что организовано проведение процессуальной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU