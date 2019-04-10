2019-04-10T17:41:47+03:00
Общество

Обелиск в Ржеве Тверской области будут реставрировать в два этапа

На работы выделено 25 млн рублей
Виктория ФОМИНА
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В Ржеве будут реставрировать Обелиск советским воинамВ Ржеве будут реставрировать Обелиск советским воинамФото: Олег ЗИНЧЕНКО
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В Ржеве Тверской области будут реставрировать Обелиск советским воинам. Из бюджета региона на это направят свыше 25 млн рублей. Приведение в порядок одного из главных мемориальных мест проводится по поручению губернатора Игоря Рудени.

В настоящее время составлена дорожная карта работ, которая включает два этапа. В рамках первого - запланировано благоустройство прилегающей территории. В частности, установят 79 декоративных фонарей и 8 прожекторов для архитектурной подсветки. Также планируется монтаж 14 камер видеонаблюдения, укладка дорожек и установка лавочек.

Второй этап предполагает работы на самом монументе: усиление основания памятника, цементация, замена плитки и других элементов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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