Иномарка ночью сгорела в Тверской области
По предварительной информации, легковушку подожгли
Иномарка сгорела ночью Фото: vk.com/РЖЕВ | Телекомпания "Независимая студия "РиТ"/ Анастасия Петрова
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В Ржеве Тверской области в ночь с 9 по 10 апреля загорелась легковушка. Сообщение о пожаре спасатели получили в 23:22. Автомобиль “Тойота Камри” полыхал на улице Тертия Филлипова.
Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, но машина уже была полностью охвачена пламенем. Очевидцы сняли пожар на видео. Позже оно было размещено в социальной сети.
В пресс-службе ГУ МЧС по Тверской области сообщили, что сгоревший автомобиль 2015 года выпуска. Предположительно, причиной возгорания стал поджог. Ущерб устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU