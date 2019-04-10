2019-04-10T17:13:15+03:00
Происшествия

Иномарка ночью сгорела в Тверской области

По предварительной информации, легковушку подожгли
Виктория ФОМИНА
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Иномарка сгорела ночью Фото: vk.com/РЖЕВ | Телекомпания "Независимая студия "РиТ"/ Анастасия ПетроваИномарка сгорела ночью Фото: vk.com/РЖЕВ | Телекомпания "Независимая студия "РиТ"/ Анастасия Петрова
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В Ржеве Тверской области в ночь с 9 по 10 апреля загорелась легковушка. Сообщение о пожаре спасатели получили в 23:22. Автомобиль “Тойота Камри” полыхал на улице Тертия Филлипова.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, но машина уже была полностью охвачена пламенем. Очевидцы сняли пожар на видео. Позже оно было размещено в социальной сети.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тверской области сообщили, что сгоревший автомобиль 2015 года выпуска. Предположительно, причиной возгорания стал поджог. Ущерб устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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