2019-04-10T16:40:04+03:00
Общество

Некачественное молоко обнаружено в продаже в Тверской области

Пробы в рамках плана государственного задания на 2019 год отбирались инспекторами Россельхознадзора
Виктория ТУШКОВА
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Не всё молоко является именно таким, как заявлено производителем!Не всё молоко является именно таким, как заявлено производителем!Фото: Евгения ГУСЕВА
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Специалисты регионального Управления Россельхознадзора в марте проверяли молочную продукцию в организациях Вышнего Волочка и Бологого.

В пробе молока «Пущенские луга» производства «Производственной компании «Айсберг-Плюс» из Московской области обнаружилось несоответствие заявленной жирности: 2% вместо 3,2%.

Также в магазине «Продукты» города Бологое нашли молоко 3,2% жирности, фальсифицированное растительными жирами. Таким оказался продукт под названием «Любаня из Кубани» производства компании «Советский молочный завод» (Краснодарский край, г. Кропоткин).

ИСТОЧНИК KP.RU

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