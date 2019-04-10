Некачественное молоко обнаружено в продаже в Тверской области
Пробы в рамках плана государственного задания на 2019 год отбирались инспекторами Россельхознадзора
Не всё молоко является именно таким, как заявлено производителем!Фото: Евгения ГУСЕВА
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Специалисты регионального Управления Россельхознадзора в марте проверяли молочную продукцию в организациях Вышнего Волочка и Бологого.
В пробе молока «Пущенские луга» производства «Производственной компании «Айсберг-Плюс» из Московской области обнаружилось несоответствие заявленной жирности: 2% вместо 3,2%.
Также в магазине «Продукты» города Бологое нашли молоко 3,2% жирности, фальсифицированное растительными жирами. Таким оказался продукт под названием «Любаня из Кубани» производства компании «Советский молочный завод» (Краснодарский край, г. Кропоткин).
ИСТОЧНИК KP.RU