На горячую линию Роспотребнадзора жители Тверской области опять жалуются на продажу товаров

СЕГОДНЯ 16:15 2019-04-10T16:25:09+03:00

За март специалисты приняли немногим менее ста звонков Фото: Ольга Крыльцова

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На телефон горячей линии регионального Роспотребнадзора за март 2019 года поступило 92 обращения.

Традиционно большинство обращений касалось вопросов нарушения правил продажи различных товаров (технически сложных товаров, обуви, одежды и других). Таких вопросов было 48 %. По поводу оказания услуг - бытовых, услуг ЖКХ, и других - обратились 14% позвонивших. И 38 % задали вопросы, не входящие в сферу компетенции ведомства.

- По всем вопросам были даны соответствующие разъяснения по действующему законодательству, - отметили в управлении Роспотребнадзора по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU