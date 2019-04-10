В Твери стартовал детский конкурс рисунков, посвящённый Дню победы

СЕГОДНЯ 16:04 2019-04-10T16:04:36+03:00

Участвовать могут ребята от 6 до 15 лет

Изменить размер текста: A A

В Твери в преддверии 9 мая начался конкурс рисунков. Участвовать в нем могут дети от 6 до 15 лет. Принимаются рисунки, выполненные в любой технике.

Творческие работы на тему Победы в Великой Отечественной войне следует оправить в аккаунты соцсети Городского сада (ВКонтакте создан специальный альбом). От каждого участника принимают не более двух картин.

Вместе с работой необходимо отправить заявку на участие в конкурсе с информацией об авторе: фамилия, имя и возраст ребенка, название рисунка, контактный номер телефона и адрес электронной почты.

Работы принимают до 28 апреля.

В администрации Твери сообщили, что всех участников наградят поощрительными призами. Победителей в двух возрастных категориях будет определять комиссия из членов Тверского художественного колледжа. Награждение пройдёт 9 мая на сцене Городского сада.

ИСТОЧНИК KP.RU