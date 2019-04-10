Подозреваемый в краже задержан в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:44 2019-04-10T15:44:32+03:00

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В Зубцовском районе Тверской области задержан подозреваемый в совершении кражи. Полицейским поступило сообщение от жительницы Москвы о том, что неизвестный обокрал её дачный дом.

Прибыв на место преступления силовики провели ряд стандартных процедур, после чего принялись искать злоумышленника. В кратчайшие сроки был задержан подозреваемый в краже. Им оказался ранее судимый и безработный 53-летний житель Зубцовского района. К

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Если его вина будет доказана, подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU