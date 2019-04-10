Для достойной жизни жителям Твери нужно получать 67 000 рублей
У жителей Тверской области узнали, какую зарплату они считают достойной для жизни. Исследование проводили сотрудники Финансового университета при Правительстве РФ.
В Тверской области гражданине хотят получать 67 тысяч рублей. Они считают, что этой суммы в Верхневолжье хватит для нормальной жизни. Москва возглавила рейтинг с показателем в 100 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге жители считают достойной зарплату в 91 тысячу рублей.
Меньше всего запросили жители Читы - 50 тысяч рублей.
В рамках исследования оценивалось качество жизни и размер заработной платы. Также был определен набор основных благ для жителей:
- собственное жилье и современное оборудование;
- качественная медицина;
- качественное образование;
- полноценное питание;
- занятия спортом или любимым хобби;
- полноценный доступ к культурным ценностям (театры, книги, выставки и т.п.),
- свобода выбора;
- интересная работа;
- путешествия, поездки на отдых по России и за границу,
- наличие автомобиля.
При этом 24% россиян, проживающих в крупных и средних городах, говорят о том, что уже добились "достойного" уровня дохода. В Твери таких жителей оказалось 21%.
ИСТОЧНИК KP.RU