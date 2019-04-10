Для достойной жизни жителям Твери нужно получать 67 000 рублей

СЕГОДНЯ 14:50 2019-04-10T14:50:57+03:00

В рамках исследования оценивалось качество жизни и размер заработной платы Фото: Валерий РОМАНОВ

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У жителей Тверской области узнали, какую зарплату они считают достойной для жизни. Исследование проводили сотрудники Финансового университета при Правительстве РФ.

В Тверской области гражданине хотят получать 67 тысяч рублей. Они считают, что этой суммы в Верхневолжье хватит для нормальной жизни. Москва возглавила рейтинг с показателем в 100 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге жители считают достойной зарплату в 91 тысячу рублей.

Меньше всего запросили жители Читы - 50 тысяч рублей.

В рамках исследования оценивалось качество жизни и размер заработной платы. Также был определен набор основных благ для жителей:

- собственное жилье и современное оборудование;

- качественная медицина;

- качественное образование;

- полноценное питание;

- занятия спортом или любимым хобби;

- полноценный доступ к культурным ценностям (театры, книги, выставки и т.п.),

- свобода выбора;

- интересная работа;

- путешествия, поездки на отдых по России и за границу,

- наличие автомобиля.

При этом 24% россиян, проживающих в крупных и средних городах, говорят о том, что уже добились "достойного" уровня дохода. В Твери таких жителей оказалось 21%.

ИСТОЧНИК KP.RU