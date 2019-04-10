В Тверской области на дороге столкнулись две иномарки

СЕГОДНЯ 14:27 2019-04-10T14:27:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 9 апреля, в Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 23-летний мужчина. Авария случилась в 6.45 на улице Большая Спасская в районе дома №44.

Полицейские выяснили, что водитель автомобиля "Chery" не смог выбрать безопасную дистанцию до движущегося транспорта, и врезался впереди идущую "Audi 80".

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии пострадал 23-летний водитель "Aidu". Медики оказали мужчине помощь на месте ДТП, и отпустили его домой.

ИСТОЧНИК KP.RU