В Тверской области на дороге столкнулись две иномарки
Одному из водителей понадобилась помощь медиков
Мужчине оказали помощь и отпустилиФото: Иван ВИСЛОВ
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Во вторник, 9 апреля, в Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 23-летний мужчина. Авария случилась в 6.45 на улице Большая Спасская в районе дома №44.
Полицейские выяснили, что водитель автомобиля "Chery" не смог выбрать безопасную дистанцию до движущегося транспорта, и врезался впереди идущую "Audi 80".
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии пострадал 23-летний водитель "Aidu". Медики оказали мужчине помощь на месте ДТП, и отпустили его домой.
ИСТОЧНИК KP.RU