2019-04-10T14:03:23+03:00
Общество

В 2019 году в Тверской обдаст благоустроят 56 дворов и 66 общественных территорий

На эти цели направят более 423 млн рублей
Виктория ФОМИНА
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В числе территорий на благоустройство в Твери - сквер у памятника Михаилу ТверскомуВ числе территорий на благоустройство в Твери - сквер у памятника Михаилу ТверскомуФото: Виктория ЖУКОВА
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В Тверской области распределили субсидии между муниципалитетами на поддержку программ формирования современной городской среды в 2019 году. Решение принято на заседании областного правительства, которое проводил губернатор Игорь Руденя.

Направят в регионы Тверской области 423,8 млн рублей (411 млн рублей выделено из федерального бюджета и более 12,7 млн рублей – из регионального).

Всего в 2019 году планируется благоустроить 56 дворов и 66 общественных территорий: 17 парков, 16 улиц и бульваров, 11 площадей, 10 скверов, 5 спортивно-досуговых зон, 4 набережные, 3 воинских захоронения.

Например, в Твери запланирован ремонт на площадке у стелы «Тверь – город воинской славы», сквер у памятника Михаилу Тверскому и другие объекты. В Ржеве приведут в порядок площадь Революции и парк на улице Валентина Степанченко. В Кимрах - набережную Гавани, в Конаково – привокзальную площадь, в Торжке - девять дворов. Кроме того, три объекта заявлены в Бежецке, два в Бологое и Вышнем Волочке, один – в Удомельском городском округе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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