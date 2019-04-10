Мобильный офис отделения Пенсионного фонда посетит в апреле восемь районов Тверской области
Передвижная клиентская служба Отделения Пенсионного фонда посетит в апреле восемь районов Тверской области. Первый выезд состоялся сегодня, 10 апреля, - специалисты выехали в поселок Эммаусс Калининского района.
Далее представители ведомства побывают:
- 11 апреля в селе Есеновичи Вышневолоцкого района;
- 12 апреля в поселке Старое Мелково Конаковского района;
- 17 апреля в деревнях Толокново и Никулино Оленинского района;
- 19 апреля в селе Горицы Кимрского района;
- 24 апреля в деревне Василево Калязинского района;
- 25 апреля в деревне Федоровка Кимрского района;
- 29 апреля в поселке Селище Селижаровского района.
Узнать автомобиль Отделения Пенсионного фонда жители смогут по фирменному логотипу на капоте. На выездных приемах граждане могут задать специалистам все интересующие вопросы.
ИСТОЧНИК KP.RU