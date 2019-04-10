Мобильный офис отделения Пенсионного фонда посетит в апреле восемь районов Тверской области

СЕГОДНЯ 13:01 2019-04-10T13:01:02+03:00

Специалисты посетят восемь районов Фото: отделение Пенсионного фонда России в Тверской области

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Передвижная клиентская служба Отделения Пенсионного фонда посетит в апреле восемь районов Тверской области. Первый выезд состоялся сегодня, 10 апреля, - специалисты выехали в поселок Эммаусс Калининского района.

Далее представители ведомства побывают:

- 11 апреля в селе Есеновичи Вышневолоцкого района;

- 12 апреля в поселке Старое Мелково Конаковского района;

- 17 апреля в деревнях Толокново и Никулино Оленинского района;

- 19 апреля в селе Горицы Кимрского района;

- 24 апреля в деревне Василево Калязинского района;

- 25 апреля в деревне Федоровка Кимрского района;

- 29 апреля в поселке Селище Селижаровского района.

Узнать автомобиль Отделения Пенсионного фонда жители смогут по фирменному логотипу на капоте. На выездных приемах граждане могут задать специалистам все интересующие вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU