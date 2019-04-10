Еще трех медвежат-сирот привезли в Тверскую область на биостанцию "Чистый лес"

СЕГОДНЯ 12:23 2019-04-10T12:23:33+03:00

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На станцию «Чистый лес» в Торопецком районе Тверской области 4 апреля привезли еще троих малышей.

31 марта сотрудникам Центра позвонил государственный охотничий инспектор из Архангельской области. Он рассказал, что получил информацию о медведице, которую спугнули рабочие из берлоги. Инспектор забрал оставшихся малышей, которые пробыли без матери целые сутки. После оформления необходимых документов медвежата отправились в Тверскую область. Проехали они полторы тысячи километров.

В Центре рассказали, что внешне медвежата выглядели здоровыми, но мало весили - около трех килограмм.

- В первый день медвежата отказывались от еды (и это был уже третий день по счету, когда медвежата ничего не ели). Мы предлагали им молоко каждые два часа, но безрезультатно. Позже мы стали их кормили маленькими порциями каждые три часа. За это время медвежата стали более активными и начали играть друг с другом, а это значило, что их состояние улучшилось, - рассказали в Центре спасения медвежат-сирот.

Через несколько дней трех сестер объединили с другими медвежатами. Три малышки с первых секунд знакомства установили свои правила. Назвали медвежат Ленкой, Торой и Сойгой (по названию рек в Архангельской области).

Напомним, что Международный Фонд защиты животных (IFAW) больше не поддерживает медвежьи ясли, поэтому финансовые средства приходится искать самостоятельно. Помочь сиротам можно перейдя по ссылке.

Медвежата уже стали более активными и начали играть друг с другом Фото: orphan-bear.org

Архангельские медвежата в Тверской области.У нас на попечении уже 15 медвежат-сирот: 4 апреля поступило трое медвежат из Архангельской области

ИСТОЧНИК KP.RU