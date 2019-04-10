Жителей Твери просят сообщать о случаях неконтролируемого пала сухой травы
В Твери участились случаи возгораний, связанных с неконтролируемым палом сухой травы. Только за один день, 5 апреля, спасатели выезжали 24 раза на подобные вызовы, а 6 и 7 апреля – 7 и 10 раз, соответственно.
Администрация Твери просит жителей быть бдительными и сообщать о случаях возгораний по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы 44-12-44 или по номеру Единой службы спасения 112.
Чтобы не допустить пожаров, гражданам рекомендуется:
– не разводить костры и не сжигать сухую растительность;
– своевременно очищать территорию от мусора;
– не засорять и не закрывать противопожарные разрывы;
На землях общего пользования населенных пунктов запрещается разводить костры, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы. Например, за сжигание хвороста и сухой травы в лесу можно получить штраф до четырех тысяч рублей (до 250 тысяч рублей для юридических лиц).
Также запрещается запускать фейерверки на территории Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU