2019-04-10T11:01:38+03:00
Происшествия

Полицейские задержали двоих мужчин, которые нападали в Тверской области на пенсионеров с топорами

Злоумышленники грабили дома пожилых людей
Виктория ФОМИНА
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Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободыЗлоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободыФото: Кирилл ЧАЩИН
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Тверские полицейские завершили расследование серии нападений на пожилых людей. Было установлено, что с декабря 2017 по ноябрь 2018 года ночью злоумышленники проникали в дома пенсионеров. Внутрь они попадали через окна, задние двери или пристройки.

Угрожая хозяевам ножом или топором, они связывали пожилых людей. Затем избивали, отбирали деньги и скрывались. Чтобы жертвы не могли позвать на помощь, злоумышленники забивали у потерпевших мобильные телефоны.

Полицейские выяснили, что фигуранты причастны к пяти нападениям на территории Тверской области и шести - в Новгородской.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что злоумышленников задержали при силовой поддержке бойцов отряда спецназначения «Гром». Нападали на пенсионеров двое мужчин 1980 и 1977 годов рождения. Установлено, что мужчины уже были судимы за кражи, грабежи и разбои.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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