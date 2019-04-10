Студентов приглашают на "Ночь карьеры- 2019" в Тверской госуниверситет

СЕГОДНЯ 10:38 2019-04-10T10:38:59+03:00

"Ночь карьеры" проходит каждый год Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Можно будет пообщаться с работодателями и посетить мастер-классы

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В Твери в четверг, 18 апреля, пройдет «Ночь карьеры 2019». В Тверском государственном университете студенты смогут встретиться с будущими работодателями.

Также в рамках акции запланированы интересные мастер-классы и презентации, а также различные бизнес-игры.

Студенты смогут найти себя подходящие вакансии. Представлены будут предложения на полный рабочий день, с гибким графиком, подработка на лето, а также программы обучения.

Начнется «Ночь карьеры» в 19:00 и будет идти до 22:00.

В комитете по делам молодежи Тверской области отметили, что в прошлом году на стендовой сессии было представлено 1263 вакансии, а мероприятие посетили более 400 молодых людей.

ИСТОЧНИК KP.RU