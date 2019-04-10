2019-04-10T10:00:57+03:00
Происшествия

16-летний пассажир пострадал при столкновении автобуса и легковушки в Тверской области

Автобус “догнал” иномарку на перекрестке
Виктория ФОМИНА
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Автобус “догнал” иномарку на перекрестке Фото: УГИБДД России по Тверской областиАвтобус “догнал” иномарку на перекрестке Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Вышнем Волочке Тверской области 9 апреля около 17:20 автобуса “НЕФАЗ” врезался в легковушку “КИА СИД”.

По информации УГИБДД России по Тверской области, автобус маршрута №8 проезжал по Казанскому проспекту в сторону улицы Большая Садовая. Возле дома №95/61 53-летний водитель выбрал неправильную скорость для движения и дистанцию до двигающегося впереди автомобиля. В итоге он “догнал” “КИА”, которая остановилась на регулируемом перекрестке.

В результате аварии травмы получил 16-летний пассажир автобуса. Подросток в момент столкновения стоял в центральной части салона, держась за поручни. Он самостоятельно обратился в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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