Сразу два фестиваля для спортивных семей запланировано в Твери
В Твери в воскресенье, 14 апреля, пройдут сразу два спортивных фестиваля: спортивных семей и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди семейных команд.
Состязаться семья будут в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Султана Ахмерова. Участвовать будут более 30 семей из разных муниципалитетов.
В Фестивале примут участие команды, состоящие из двух человек (один из родителей и ребенок) и трех человек (папа, мама и ребенок). Возраст детей от 8 до 11 лет. Спортсмены должны пройти различные этапы: состязания по дартсу, броскам набивного мяча, прыжкам через скакалку, весёлые старты, а также сдать тесты ГТО (прыжок в длину с места, наклон вперед из положения стоя, поднимание туловища из положения лежа).
Победители представят регион на Всероссийских соревнованиях спортивных семей.
Соревнования организованы правительством Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU