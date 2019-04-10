2019-04-10T09:36:25+03:00
Общество

Сразу два фестиваля для спортивных семей запланировано в Твери

Победители будут представлять Верхневолжье на Всероссийских соревнованиях
Виктория ФОМИНА
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Участвовать могут команды по два и три человекаУчаствовать могут команды по два и три человекаФото: Екатерина СИМОХИНА
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В Твери в воскресенье, 14 апреля, пройдут сразу два спортивных фестиваля: спортивных семей и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди семейных команд.

Состязаться семья будут в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Султана Ахмерова. Участвовать будут более 30 семей из разных муниципалитетов.

В Фестивале примут участие команды, состоящие из двух человек (один из родителей и ребенок) и трех человек (папа, мама и ребенок). Возраст детей от 8 до 11 лет. Спортсмены должны пройти различные этапы: состязания по дартсу, броскам набивного мяча, прыжкам через скакалку, весёлые старты, а также сдать тесты ГТО (прыжок в длину с места, наклон вперед из положения стоя, поднимание туловища из положения лежа).

Победители представят регион на Всероссийских соревнованиях спортивных семей.

Соревнования организованы правительством Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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