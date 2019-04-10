2019-04-10T09:08:08+03:00
Здоровье

Дефицита антиретровирусных препаратов для ВИЧ-инфицированных в Тверской области нет

В областном Минздраве опровергли слухи
Виктория ФОМИНА
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Тверской регион уже начал получить новую поставку АРВ-препаратов.Тверской регион уже начал получить новую поставку АРВ-препаратов.Фото: Борис КОКУРИН
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В Тверскую область целенаправленно направляют антиретровирусные препараты для лиц, живущих с ВИЧ. Лекарства регион получает за счет средств федерального бюджета, на основании заявки Министерства здравоохранения Тверской области.

В региональном Минздраве опровергли слухи и сообщили, в 2018 году в Тверскую область пришло более 30 лекарственных наименований АРВ-терапии на сумму более 200 млн рублей. Дефицита антиретровирусных препаратов нет.

Запас препаратов существует благодаря переходящему остатку с 2018 года. Также регион уже начал получить новую поставку АРВ-препаратов. Так, в апреле-мае медикам доставят препараты, содержащие 30 лекарственных наименований для достижения охвата АРВ-терапией не менее 60% от числа жителей, живущих с ВИЧ и состоящих на диспансерном учете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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