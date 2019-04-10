Две школы Твери планируется объединить с другими образовательными учреждениями

СЕГОДНЯ 08:43 2019-04-10T08:43:04+03:00

Школу №5 закрыли еще в 2012 году Фото: Виктория ЖУКОВА

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В Пролетарском районе Твери две школы планируется объединить с другими образовательными учреждениями. Соответствующие документы опубликовала администрация города.

Школу № 1 хотят объединить с Тверским лицеем, который находится на проспекте Калинина, а аварийную школу №5 - со школой № 38. Учеников закрытых школ переведут в новые учреждения или же в случае реформации здание школы только поменяет номер.

Напомним, что школу №5, которая находится на пересечении улиц Константина Заслонова и 1-й За линией ОЖД закрыли в 2012 году. Учреждение должны были отремонтировать, но позже стало известно, что аварийное здание будут сносить. Планировать построить для школьников новое здание на улице Севастьянова.

ИСТОЧНИК KP.RU