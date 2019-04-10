2019-04-10T08:08:26+03:00
Общество

Более 80% библиотек Тверской области подключено к сети Интернет

Увеличивается количество библиографических записей электронного каталога
Виктория ФОМИНА
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Библиотеки становятся современнееБиблиотеки становятся современнееФото: Евгения ГУСЕВА
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В Тверской области продолжается развитие информационных технологий в библиотеках. В прошлом году на 11% увеличилось число библиотек, которые подключены к сети Интернет.

В регионе уже в 82% учреждений доступны цифровые технологии. А еще на 8% возросло количество библиографических записей электронного каталога.

В 2019 году на подключение библиотек Тверской области к сети направлено более 1, 7 млн рублей. Средства поступят из областного и федерального бюджета.

Кроме того, более 1 млн рублей будет направлено на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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