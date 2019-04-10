Более 80% библиотек Тверской области подключено к сети Интернет
Увеличивается количество библиографических записей электронного каталога
Библиотеки становятся современнееФото: Евгения ГУСЕВА
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В Тверской области продолжается развитие информационных технологий в библиотеках. В прошлом году на 11% увеличилось число библиотек, которые подключены к сети Интернет.
В регионе уже в 82% учреждений доступны цифровые технологии. А еще на 8% возросло количество библиографических записей электронного каталога.
В 2019 году на подключение библиотек Тверской области к сети направлено более 1, 7 млн рублей. Средства поступят из областного и федерального бюджета.
Кроме того, более 1 млн рублей будет направлено на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек региона.
ИСТОЧНИК KP.RU