Более 80% библиотек Тверской области подключено к сети Интернет

СЕГОДНЯ 08:08 2019-04-10T08:08:26+03:00

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В Тверской области продолжается развитие информационных технологий в библиотеках. В прошлом году на 11% увеличилось число библиотек, которые подключены к сети Интернет.

В регионе уже в 82% учреждений доступны цифровые технологии. А еще на 8% возросло количество библиографических записей электронного каталога.

В 2019 году на подключение библиотек Тверской области к сети направлено более 1, 7 млн рублей. Средства поступят из областного и федерального бюджета.

Кроме того, более 1 млн рублей будет направлено на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек региона.

ИСТОЧНИК KP.RU