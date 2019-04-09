16-серийный фильм "Ростов" тверского режиссера Павла Дроздова выходит на телеэкраны

СЕГОДНЯ 20:30 2019-04-09T20:33:59+03:00

Фильм снимали в прошлом году в Ярославле. Фото: из архива Павла Дроздова

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15 апреля на канале НТВ выходит новый 16-серийный фильм "Ростов" режиссера Павла Дроздова. Об этом наш земляк сообщил на своей страничке в соцсетях.

- И если Вы думаете, шо знаете все за Ростов-папу, так я Вас огорчу до невозможности - ничегошеньки Вы не знаете! А Артур Смолянинов, Алексей Барабаш, Иван Охлобыстин, Александр Головин, Никита Тарасов - научат Вас, как держаться бобром, договариваться за перемыв, не светить хрустами и в нужный момент достать шпалер, - читаем у Павла Дроздова.

Напомним, съемки фильма проходили в прошлом году в Ярославле. В главных ролях - Иван Охлобыстин, Артур Смольянинов, Александр Головин и другие.

Зрители окунутся в атмосферу криминальных 20-х годов прошлого века в России, когда в словно в противовес стал набирать силу уголовный розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU