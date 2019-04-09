2019-04-09T20:17:35+03:00
Звезды

Мастер-класс по росписи пасхальных яиц пройдет в Твери

Запись обязательна
Ирина ТАРАСОВА
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ДМЦ приглашает родителей с детьмиДМЦ приглашает родителей с детьмиФото: Ирина ТАРАСОВА
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13 апреля, в субботу, в Детском музейном центре Тверского государственного объединенного музея пройдет мастер-класс по росписи пасхальных яиц "писанок". ДМЦ приглашает родителей с детьми.

Просьба с собой принести:

- белые бумажные текстильные салфетки

- 3-4 белых сырых без трещин яйца (желательно предварительно их выдуть или сварить)

- фартук

- сменную обувь.

Стоимость одного рабочего места - 200 рублей. 10+

Адрес: ул. Советская, 3а.

Начало в 15.00.

Количество мест ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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