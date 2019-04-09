Мастер-класс по росписи пасхальных яиц пройдет в Твери
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ДМЦ приглашает родителей с детьмиФото: Ирина ТАРАСОВА
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13 апреля, в субботу, в Детском музейном центре Тверского государственного объединенного музея пройдет мастер-класс по росписи пасхальных яиц "писанок". ДМЦ приглашает родителей с детьми.
Просьба с собой принести:
- белые бумажные текстильные салфетки
- 3-4 белых сырых без трещин яйца (желательно предварительно их выдуть или сварить)
- фартук
- сменную обувь.
Стоимость одного рабочего места - 200 рублей. 10+
Адрес: ул. Советская, 3а.
Начало в 15.00.
Количество мест ограничено.
ИСТОЧНИК KP.RU