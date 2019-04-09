Инспекторы гостехнадзора проверили более 130 единиц частной техники в Тверской области
В Тверской области продолжается профилактическая операция «Частник». Самоходную технику, которая принадлежит физическим лицам, будут проверять инспекторы гостехнадзора совместно с сотрудниками полиции до 31 мая.
Проверку уже прошли более 130 единиц частной техники более чем в 40 населенных пунктах Тверской области.
Выявлено восемь нарушений правил государственной регистрации транспортных средств. В инспекцию Гостехнадзора Тверской области на техосмотр представлено более 180 единиц техники.
Операция проводится с целью выявления и пресечения эксплуатации незарегистрированных самоходных машин и других видов техники на территории региона.
ИСТОЧНИК KP.RU