Инспекторы гостехнадзора проверили более 130 единиц частной техники в Тверской области

СЕГОДНЯ 19:21 2019-04-09T19:21:46+03:00

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В Тверской области продолжается профилактическая операция «Частник». Самоходную технику, которая принадлежит физическим лицам, будут проверять инспекторы гостехнадзора совместно с сотрудниками полиции до 31 мая.

Проверку уже прошли более 130 единиц частной техники более чем в 40 населенных пунктах Тверской области.

Выявлено восемь нарушений правил государственной регистрации транспортных средств. В инспекцию Гостехнадзора Тверской области на техосмотр представлено более 180 единиц техники.

Операция проводится с целью выявления и пресечения эксплуатации незарегистрированных самоходных машин и других видов техники на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU