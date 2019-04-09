2019-04-09T18:40:11+03:00
Общество

Искривлённый пешеходный мост в Тверской области оперативно отремонтировали

Теперь жители Конаково могут безопасно переходить с одного берега на другой
Виктория ФОМИНА
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Пешеходный мост починили Фото: vk.com/Подслушано в городе Конаково/Дмитрий ЧерныйПешеходный мост починили Фото: vk.com/Подслушано в городе Конаково/Дмитрий Черный
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Печально известный мост в Конаково Тверской области привели в порядок. 8 апреля местные жители увидели, что часть пешеходного сооружения практически провалилась в реку Донховка. Было предположение, что под одной из секций деревянного моста утонул державший конструкцию понтон.

Очевидцы передали информацию в администрации Конаково. На место оперативно прибыли ремонтные бригады. После обеда проход по мосту был восстановлен. Оказалось, что из-за поднятия уровня воды в реке изменились конструктивные особенности пешеходного настила, поэтому мост искривился.

Пешеходный мост связывает Первую набережную и на улицу Строителей. Построен он был в 1960 году. У жителей конструкция пользуется популярность, даже не смотря на постоянные «сюрпризы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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