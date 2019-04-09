Молодежный фестиваль уличной культуры пройдет в Горсаду Твери

СЕГОДНЯ 18:12 2019-04-09T18:12:17+03:00

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В Твери в субботу, 13 апреля, состоится городской молодежный фестиваль уличной культуры «Без формата». В Городском саду развернется мультиформатная площадка, где каждый сможет познакомиться с жизнью различных молодежных групп.

В администрации Твери рассказали, что фестиваль станет неофициальным закрытием масштабного форума «Культурный волонтер», который проходит в городе с 8 апреля. Также мероприятие объединит творческих людей разных направлений: хореографов, фотографов, художников, культурных менеджеров и представителей многих других направлений культуры и искусства.

Перед зрителями выступят участники творческих молодежных культур Твери (музыканты, граффитисты, реконструкторы, брейкеры и hip-hop танцоры), а также представител форума.

Фестиваль будет идти с 17:00 до 20:30.

ИСТОЧНИК KP.RU