Молодежный фестиваль уличной культуры пройдет в Горсаду Твери
В Твери в субботу, 13 апреля, состоится городской молодежный фестиваль уличной культуры «Без формата». В Городском саду развернется мультиформатная площадка, где каждый сможет познакомиться с жизнью различных молодежных групп.
В администрации Твери рассказали, что фестиваль станет неофициальным закрытием масштабного форума «Культурный волонтер», который проходит в городе с 8 апреля. Также мероприятие объединит творческих людей разных направлений: хореографов, фотографов, художников, культурных менеджеров и представителей многих других направлений культуры и искусства.
Перед зрителями выступят участники творческих молодежных культур Твери (музыканты, граффитисты, реконструкторы, брейкеры и hip-hop танцоры), а также представител форума.
Фестиваль будет идти с 17:00 до 20:30.
ИСТОЧНИК KP.RU