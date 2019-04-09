Орнитолог с мировым именем Андрей Зиновьев приглашает в Твери в увлекательное путешествие в мир птиц

СЕГОДНЯ 17:51 2019-04-09T17:54:14+03:00

Праздник "Чудо в перьях" пройдет в Ботаническом саду ТвГУ

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13 апреля Ботанический сад ТвГУ приглашает на семейный праздник «Чудо в перьях».В Саду гостей ждут первоцветы, а в Зеленом доме - цветущие бананы. Но главная цель встречи - это птицы.

Посетителей ждет увлекательное путешествие по парку Сада вместе с профессором, доктором наук, орнитологом с мировым именем - Андреем Зиновьевым. Силуэты и голоса, истории о жизни птиц и личное знакомство с царством пернатых.

После экскурсии все желающие смогут принять участие в творческих мастер-классах, а затем выпить ботанического чая.

- Друзья, обязательно приносите свои чашки и кружки! Сад полностью отказался от использования одноразовой пластиковой посуды! Поэтому, наливаем чай бесплатно, но только в ваши чашки и кружки, - предупреждают организаторы.

Начало в 12.00.

Вход платный: 150 руб. - взрослые, 100 руб. - школьники, студенты и пенсионеры. Дети до 6 лет бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU