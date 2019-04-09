Новый лифт запустили в эксплуатацию в Весьегонской районной больнице в Тверской области
Наконец решена проблема подъёма на этажи больницы пациентов, которые не ходят
Теперь в районной ЦРБ можно будет легче транспортировать между этажами пациентов, которым тяжело ходитьФото: Алексей БУЛАТОВ
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На прошлой неделе в Весьегонской центральной районной больнице был запущен в работу новый лифт - сообщает пресс-служба правительства области.
Предыдущий лифт эксплуатировался с 1966 года. В 2017 году он был выведен из эксплуатации. В 2018 году региональная казна выделила около 18 млн. рублей на приобретение и установку 9 новых лифтов для Андреапольской, Весьегонской, Жарковской, Западнодвинской, Зубцовской, Максатихинской, Оленинской и Пеновской центральных районных больниц.
Теперь в больнице решена проблема подъёма на этажи стационара пациентов, которые не могут ходить.
ИСТОЧНИК KP.RU