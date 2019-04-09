2019-04-09T17:10:50+03:00
Общество

Военнослужащий заплатит штраф за драку с пьяным мужчиной в Тверской области

Дебошир стал нецензурно выражаться в адрес спутницы обвиняемого
Виктория ФОМИНА
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Обвиняемый добровольно возместил причиненный ущерб, поэтому суд прекратил уголовное делоОбвиняемый добровольно возместил причиненный ущерб, поэтому суд прекратил уголовное делоФото: Анна КОЛПАКОВА
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Тверской гарнизонный военный суд назначил наказание военнослужащему, который причинил тяжкий вред здоровью человека по неосторожности.

Установлено, что ночью в мае 2018 года на дворовой территории развлекательного заведения в Торопце мужчина решил усмирить пьяного посетителя, когда тот стал нецензурно выражаться в адрес спутницы обвиняемого. Также дебошир ударил военнослужащего ладонью по левой щеке.

В итоге нетрезвый мужчина не удержался на ногах и потерял равновесие. Он ударился об асфальт и получил серьезные телесные повреждения.

Обвиняемый добровольно возместил причиненный ущерб, поэтому суд прекратил уголовное дело, назначив военнослужащему судебный штраф. Заплатить он должен 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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