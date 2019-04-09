2019-04-09T17:10:16+03:00
Звезды

Новые музыкальные инструменты и оборудование закупят для четырёх школ искусств в Тверской области

Финансирование поступит в основном из федеральной казны и областного бюджета
Виктория ТУШКОВА
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Число детей, учащихся музыке и художественному искусству, в Тверской области растётЧисло детей, учащихся музыке и художественному искусству, в Тверской области растётФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Более 14,6 млн рублей в этом году выделят на приобретение оборудования и музыкальных инструментов для детских школ искусств в Тверской области. Около 13,9 млн рублей из них - средства федеральной казны по национальному проекту «Культура», и более 700 тысяч рублей даст областная казна. Предусмотрено и софинансирование из бюджетов муниципальных образований.

По информации областного правительства число детей, учащихся музыке и художественному искусству, каждый год растёт. Планируется, что к 2024 году школы искусств региона будут посещать более 18 тысяч учеников (сегодня их около 16,5 тысяч).

Субсидии на закупку нового оборудования распределят в равных долях между четырьмя учреждениями: детской музыкальной школой № 1 в Ржеве, детской школой искусств №1 в Твери, школами искусств Бологовского и Конаковского районов.

Для школ купят музыкальные инструменты (пианино, домры, гусли, скрипку, кларнет,и другие), интерактивные доски, новую мебель, мольберты, световое и звуковое оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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