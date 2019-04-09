На 15% планируется увеличить число посещений учреждений культуры в Тверской области к 2024 году
Вопросы реализации национального проекта «Культура» в Тверской области рассмотрели на заседании регионального правительства, которое 9 апреля провел губернатор Игорь Руденя.
К 2024 году планируется на 15% увеличить число посещений учреждений культуры Верхневолжья: театров, музеев, библиотек, кинотеатров, сельских клубов и домов культуры.
Кроме того, запланирован ремонт домов культуры, закупка оборудования для школ искусств и кинотеатров, а также приобретение специального транспорта для обслуживания жителей села.
Также большое внимание уделяется повышению зарплаты работникам сферы культуры Верхневолжья и развитию творческого потенциала жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU