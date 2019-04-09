На 15% планируется увеличить число посещений учреждений культуры в Тверской области к 2024 году

СЕГОДНЯ 16:40 2019-04-09T16:40:21+03:00

К 2024 году планируется на 15% увеличить число посещений учреждений культуры Верхневолжья Фото: Ирина ТАРАСОВА

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Вопросы реализации национального проекта «Культура» в Тверской области рассмотрели на заседании регионального правительства, которое 9 апреля провел губернатор Игорь Руденя.

К 2024 году планируется на 15% увеличить число посещений учреждений культуры Верхневолжья: театров, музеев, библиотек, кинотеатров, сельских клубов и домов культуры.

Кроме того, запланирован ремонт домов культуры, закупка оборудования для школ искусств и кинотеатров, а также приобретение специального транспорта для обслуживания жителей села.

Также большое внимание уделяется повышению зарплаты работникам сферы культуры Верхневолжья и развитию творческого потенциала жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU