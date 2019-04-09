2019-04-09T16:00:24+03:00
Происшествия

Могильные оградки воровал с кладбищ и сдавал в металлолом житель Тверской области

Ущерб от преступлений кладбищенского вора составил 26 тысяч рублей
Виктория ТУШКОВА
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Суд назначил похитителю могильных оградок полтора года исправительных работСуд назначил похитителю могильных оградок полтора года исправительных работФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Калязинский районный суд Тверской области вынес приговор 49 – летнему жителю Калязина, который обвинялся в похищении кладбищенских оградок.

Следствием и судом было установлено, что с в ноябре - декабре 2018 года мужчина приезжал на кладбища, расположенные близ деревень Лесная Поляна, Носатово и села Нерль Калязинского района и похищал частично разобранные металлические оградки. Не брезговал он и металлическими цепями, калитками, а однажды полностью разобрал ограду вокруг могилы.

Все похищенное злоумышленник отвозил на своём авто в пункты приёма металлолома. Общий ущерб от преступлений составил 26000 рублей.

По совокупности преступлений суд назначил похитителю могильных оградок полтора года исправительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил - сообщает пресс-служба Калязинского районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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