В Твери следователи проверят коллекторов, которые угрожают должнику и его семье
По её результатам будет принято процессуальное решение
Следователи проверят деятельность коллекторов Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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Следователи СК РФ по Тверской области займутся проверкой информации размещенной на сайте одного из СМИ.
Из публикации им известно, что в адрес жителя областной столицы и его семьи поступают угрозы от коллекторов. Кроме того, что один из них в отсутствии должника ворвался в его квартиру, и лично высказал угрозы в адрес жены и ребенка.
Как сообщает СУ СК РФ по Тверской области, в настоящее время организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU