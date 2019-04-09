В Твери следователи проверят коллекторов, которые угрожают должнику и его семье

СЕГОДНЯ 15:25 2019-04-09T15:25:41+03:00

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Следователи СК РФ по Тверской области займутся проверкой информации размещенной на сайте одного из СМИ.

Из публикации им известно, что в адрес жителя областной столицы и его семьи поступают угрозы от коллекторов. Кроме того, что один из них в отсутствии должника ворвался в его квартиру, и лично высказал угрозы в адрес жены и ребенка.

Как сообщает СУ СК РФ по Тверской области, в настоящее время организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU