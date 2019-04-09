Проект Тверской области «Ржевский выступ» победил на патриотическом форуме

СЕГОДНЯ 16:05 2019-04-09T16:05:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Поисково-мемориальный проект Тверской области «Ржевский выступ» был представлен на Межрегиональном патриотическом форуме «Бессмертный полк - наша Победа» в Сочи. Работа Верхневолжья заняла первое место. Проект презентовал член совета Тверского регионального поисково-исследовательского объединения «Память поколений» Ярослав Милошенко.

Проект «Ржевский выступ» выиграл грант в размере 300 тысяч рублей. На эти деньги планируется закупить новое оборудование для школы молодого поисковика. Также часть средств будет направлена на приведение в порядок двух братских могил в селе Холмец Оленинского района.

Напомним, поисково-мемориальный проект «Ржевский выступ» посвящён памяти 158-й, 186-й и 348-й стрелковых дивизий Калининского фронта, бойцы которых погибли под Ржевом.

ИСТОЧНИК KP.RU