Два парня ночью угнали "Газель" в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:42 2019-04-09T15:42:41+03:00

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В Старице Тверской области ночью угнали автомобиль. Владелец – 43-летний мужчина рассказал, что «Газель» была припаркована во дворе одного из домов. Ключи от замка зажигания и документы остались в салоне похищенной машины.

На место выехала следственно-оперативная группа. Стражи правопорядка опросили потерпевшего, изъяли следы и улики, а также наметили пути отхода злоумышленника.

Подходящую под описание «Газель» остановил экипаж ГИБДД на автодороге «Старица – Берново – Торжок». Оперативниками также были установлены личности и местонахождение предполагаемых преступников. Ими оказались двое жителей Старицы 27 и 23 лет.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что мужчины задержаны и дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU