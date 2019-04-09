Два парня ночью угнали "Газель" в Тверской области
В Старице Тверской области ночью угнали автомобиль. Владелец – 43-летний мужчина рассказал, что «Газель» была припаркована во дворе одного из домов. Ключи от замка зажигания и документы остались в салоне похищенной машины.
На место выехала следственно-оперативная группа. Стражи правопорядка опросили потерпевшего, изъяли следы и улики, а также наметили пути отхода злоумышленника.
Подходящую под описание «Газель» остановил экипаж ГИБДД на автодороге «Старица – Берново – Торжок». Оперативниками также были установлены личности и местонахождение предполагаемых преступников. Ими оказались двое жителей Старицы 27 и 23 лет.
В УМВД России по Тверской области сообщили, что мужчины задержаны и дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU