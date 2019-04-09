В Пролетарском районе Твери содержание железа в воде было превышено в 32 раза

СЕГОДНЯ 15:02 2019-04-09T15:02:54+03:00

В многоквартирном доме на улице Спартака несколько месяцев из кранов текла вода с примесью ржавчины и грязи Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Твери к активистам ОНФ обратились жители Пролетарского района. В многоквартирном доме на улице Спартака несколько месяцев из кранов текла вода с примесью ржавчины и грязи.

Граждане сообщили, что из-за такого состояния воды в квартирах начали выходить из строя счетчики, а пользоваться водой стало практически невозможно. Люди неоднократно обращались в управляющую компанию, однако не смогли самостоятельно добиться устранения нарушений.

Активисты Народного фронта направили обращение в прокуратуру. Была проведена проверка, которая показала, что пробы воды не соответствуют нормам санпин. В частности, показатели цветности оказались превышены в семь раз, а содержание железа - в 32 раза.

В пресс-службе Тверского отделения ОНФ сообщили, что в настоящее время решается вопрос о привлечении виновного лица к ответственности. После промывки труб качество водоснабжения было налажено, а нарушения устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU