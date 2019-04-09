В Пролетарском районе Твери содержание железа в воде было превышено в 32 раза
В Твери к активистам ОНФ обратились жители Пролетарского района. В многоквартирном доме на улице Спартака несколько месяцев из кранов текла вода с примесью ржавчины и грязи.
Граждане сообщили, что из-за такого состояния воды в квартирах начали выходить из строя счетчики, а пользоваться водой стало практически невозможно. Люди неоднократно обращались в управляющую компанию, однако не смогли самостоятельно добиться устранения нарушений.
Активисты Народного фронта направили обращение в прокуратуру. Была проведена проверка, которая показала, что пробы воды не соответствуют нормам санпин. В частности, показатели цветности оказались превышены в семь раз, а содержание железа - в 32 раза.
В пресс-службе Тверского отделения ОНФ сообщили, что в настоящее время решается вопрос о привлечении виновного лица к ответственности. После промывки труб качество водоснабжения было налажено, а нарушения устранены.
ИСТОЧНИК KP.RU