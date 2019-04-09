В Тверской области полицейские задержали молодого мужчину с наркотиками
В Вышнем Волочке Тверской области полицейские задержали подозреваемого в хранении наркотиков. Отрабатывая оперативную информацию силовики поймали на одной из улиц города 26-летнего мужчину.
В присутствии понятых у него было обнаружен сверток с растительным веществом, которое затем было отправлено на экспертизу. Сотрудники лаборатории пришли к выводу, что подозреваемый прятал 0,58 граммов готовой к употреблению конопли. Уже в участке задержанный пояснил, что запрещенное вещество он заготовил для собственного потребления.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ. Если вина подозреваемого будет доказана, он может провести в тюрьме три года.
ИСТОЧНИК KP.RU