В Тверской области полицейские задержали молодого мужчину с наркотиками

СЕГОДНЯ 14:29 2019-04-09T14:29:36+03:00

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В Вышнем Волочке Тверской области полицейские задержали подозреваемого в хранении наркотиков. Отрабатывая оперативную информацию силовики поймали на одной из улиц города 26-летнего мужчину.

В присутствии понятых у него было обнаружен сверток с растительным веществом, которое затем было отправлено на экспертизу. Сотрудники лаборатории пришли к выводу, что подозреваемый прятал 0,58 граммов готовой к употреблению конопли. Уже в участке задержанный пояснил, что запрещенное вещество он заготовил для собственного потребления.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ. Если вина подозреваемого будет доказана, он может провести в тюрьме три года.

ИСТОЧНИК KP.RU