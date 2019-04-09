На рынке в Твери изъяли финский сыр, попадающий под санкции

СЕГОДНЯ 14:06 2019-04-09T14:06:16+03:00

Сыр попал под действия санкций Фото: управление Россельхознадзора по Тверской области

Вся продукция была уничтожена

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В Твери сотрудники регионального управления Россельхознадзора совместно с представителями Тверской таможни провели проверочное мероприятие по выявлению и пресечению незаконного перемещения продукции, которая попала под действия санкций.

6 апреля на центральном рынке у индивидуального предпринимателя был обнаружен сливочный сыр «Valio» финского производства. Девять с половиной килограммов продукции было изъято.

В пресс-службе управления сообщили, что в соответствии с законодательством данную продукцию уничтожили.

ИСТОЧНИК KP.RU