На рынке в Твери изъяли финский сыр, попадающий под санкции
Вся продукция была уничтожена
Сыр попал под действия санкций Фото: управление Россельхознадзора по Тверской области
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В Твери сотрудники регионального управления Россельхознадзора совместно с представителями Тверской таможни провели проверочное мероприятие по выявлению и пресечению незаконного перемещения продукции, которая попала под действия санкций.
6 апреля на центральном рынке у индивидуального предпринимателя был обнаружен сливочный сыр «Valio» финского производства. Девять с половиной килограммов продукции было изъято.
В пресс-службе управления сообщили, что в соответствии с законодательством данную продукцию уничтожили.
ИСТОЧНИК KP.RU