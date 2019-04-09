В Тверской области двух человек привлекли к ответственности за нарушения при банкротстве

СЕГОДНЯ 13:33 2019-04-09T13:33:56+03:00

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В Селижаровском районе Тверской области к административной ответственности привлечены два человека, которые нарушили законодательство при совершении банкротства. Во время проверки выяснилось, что у индивидуального предпринимателя и ООО "Омега" имелись признаки неплатежеспособности, в связи с чем они должны были подать заявление в арбитражный суд, но в итоге это так и не сделали.

Как сообщает прокурутура Тверской области, в отношении предпринимателя и руководителя юридического лица были возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 14.13 КоАП РФ. Виновным лицам назначили наказание в виде предупреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU