В Тверской области двух человек привлекли к ответственности за нарушения при банкротстве
В Селижаровском районе Тверской области к административной ответственности привлечены два человека, которые нарушили законодательство при совершении банкротства. Во время проверки выяснилось, что у индивидуального предпринимателя и ООО "Омега" имелись признаки неплатежеспособности, в связи с чем они должны были подать заявление в арбитражный суд, но в итоге это так и не сделали.
Как сообщает прокурутура Тверской области, в отношении предпринимателя и руководителя юридического лица были возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 14.13 КоАП РФ. Виновным лицам назначили наказание в виде предупреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU