Мужчина на пешеходном переходе в Твери показывал водителям фокусы
Фокусник решил развлечь автомобилистов, пока горит красный
Мужчина показывает фокусы Фото: vk.com/Евгений Щигельский
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В Твери пожилой мужчина решил показать автомобилистам карточный фокус. Машины остановились на перекрестке на Соборной площади в ожидании разрешающего сигнала светофора. В этот момент к пешеходному переходу подошел мужчина.
Он привлек внимание тем, что достал колоду карт как будто из воздуха. После этого мужчина убрал их в свою кепку и надел ее на голову. Но после этого карты вновь оказались в его руках.
Манипуляции мужчины попали на запись видеорегистратора одного из автомобилей. Водитель поделился кадрами на своей странице в соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU