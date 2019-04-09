Мужчина на пешеходном переходе в Твери показывал водителям фокусы

СЕГОДНЯ 13:05 2019-04-09T13:05:50+03:00

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В Твери пожилой мужчина решил показать автомобилистам карточный фокус. Машины остановились на перекрестке на Соборной площади в ожидании разрешающего сигнала светофора. В этот момент к пешеходному переходу подошел мужчина.

Он привлек внимание тем, что достал колоду карт как будто из воздуха. После этого мужчина убрал их в свою кепку и надел ее на голову. Но после этого карты вновь оказались в его руках.

Манипуляции мужчины попали на запись видеорегистратора одного из автомобилей. Водитель поделился кадрами на своей странице в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU