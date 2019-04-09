В марте в Тверской области подорожали овощи, макароны и кондитерские изделия

СЕГОДНЯ 12:40 2019-04-09T12:40:12+03:00

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Тверьстат опубликовал индексы потребительских цен и тарифов на товары и услуги в марте 2019 года по Тверской области. В прошлом месяце был отмечен существенный рост цен на плодоовощную продукцию: картофель прибавил 5,4%, капуста – 53,7%, лук – 21,4%, морковь и свекла – на 11,6 и 16,8% соответственно. Также подорожали яблоки и бананы на 3,1 и 7,3%.

Кроме того, зарегистрирован прирост цен на кондитерские изделия (+1,8%), ржано-пшеничный хлеб (+3,3%), хлебобулочные изделия (+1,8%), пшено и перловую крупу (+5,8 и +7,2% соответственно), гречневую и манную крупу (+3,6 и +3,8%), горох и фасоль (+1,3%); макароны (+4,8%), сливочное и подсолнечное масло (+1,5%), водку (+ 3,4%) и вино (+3,8%).

При этом упали цены на мясо птицы (- 4,4%), молоко (- 1,1%), яйца (- 7,2%), сахар (- 2%), кофе (- 1,1%), рис (- 2,1%), помидоры и огурцы (- 5,4 и - 5,7% соответственно), апельсины и лимоны (- 3,1 и - 5,2%).

Также в ведомстве отметили, что растет стоимость легковых иномарок, мебели, отдельные виды женской обуви, книги.

ИСТОЧНИК KP.RU