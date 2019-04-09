Девушка перевела себе на карту деньги собутыльника в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:22 2019-04-09T11:22:44+03:00

Фигурантка допрошена и созналась в содеянном Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Теперь ей грозит наказание за кражу

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У 51-летнего жителя Вышнего Волочка Тверской области с банковской карты несанкционированно списали 21 тысячу рублей. Мужчина обратился в полицию.

Стражи правопорядка выяснили, что в день происшествия потерпевший распивал дома алкоголь вместе со своей 26-летней приятельницей. Когда хозяин квартиры уснул, девушка с помощью услуги «Мобильный банк» через телефон перевела на свой счет деньги с карты потерпевшего.

Личность и местонахождение подозреваемой было установлено. Фигурантка допрошена и созналась в содеянном. Похищенные деньги она успела потратить – сообщает УМВД России по Тверской области.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU