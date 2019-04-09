Девушка перевела себе на карту деньги собутыльника в Тверской области
У 51-летнего жителя Вышнего Волочка Тверской области с банковской карты несанкционированно списали 21 тысячу рублей. Мужчина обратился в полицию.
Стражи правопорядка выяснили, что в день происшествия потерпевший распивал дома алкоголь вместе со своей 26-летней приятельницей. Когда хозяин квартиры уснул, девушка с помощью услуги «Мобильный банк» через телефон перевела на свой счет деньги с карты потерпевшего.
Личность и местонахождение подозреваемой было установлено. Фигурантка допрошена и созналась в содеянном. Похищенные деньги она успела потратить – сообщает УМВД России по Тверской области.
В отношении девушки возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU