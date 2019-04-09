Парковочное место для козлов появилось в Твери
Необычная надпись на асфальте уже стала новым арт-объектом
Парковка для козлов находится возле "Музея козла" Фото: facebook.com/Музей Козла в Твери
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В Твери появилось необычное парковочное место. Согласно надписи на асфальте паркуются на этом участке только козлы.
Необычная парковка символично находится рядом с «Музеем Козла», на улице Жигарева. Создатели парковочного кармана рассматривают свою идею в первую очередь как арт-объект.
Однако этот кусочек земли в самом центре города свободен от платной парковки. Его регулярно занимают хитрые автомобилисты, перекрывая тротуар и доступ к музею. Необычная надпись заставит водителей задуматься и вспомнить правила парковки автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU