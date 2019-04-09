2019-04-09T11:12:50+03:00
Звезды

В рамках театрального фестиваля "Играем вместе" в тверском ТЮЗе состоится премьера нового спектакля

Культурные мероприятия будут идти в Твери с 12 по 14 апреля
Виктория ФОМИНА
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Тверской театр юного зрителя станет центральной площадкой фестиваляТверской театр юного зрителя станет центральной площадкой фестиваляФото: Ирина ТАРАСОВА
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С 12 по 14 апреля в Твери пройдет театральный фестиваль «Играем вместе». Планируется, что центральными площадками мероприятия станут Тверской театр юного зрителя и императорский дворец.

В программе - мастер-классы от ведущих представителей российского театра, читки современных пьес, а также премьера нового спектакля ТЮЗа по пьесе Марины Крапивиной «Тайм-аут» (показ состоится 14 апреля).

Основная цель фестиваля – привлечь и расширить зрительскую аудиторию современного театра.

На мастер-классы в рамках фестиваля в Тверской императорский дворец приглашены как представители профессионального театрального сообщества, так и зрители. Известные театральные деятели расскажут о современной драматургии и режиссуре, театральной критике, актёрском мастерстве, фотографии, и даже об особенностях продвижения театральных продуктов в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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